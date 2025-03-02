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Позбавлять прав на 5 років: Польща посилює відповідальність за порушення, до яких часто вдаються українці

18:05 2 березня 2025
Покази тахографа. Фото flagma.pl

В Польщі, яка стала лідером у ЄС за кількістю дозволів на проживання для мігрантів, збираються посилити відповідальність за маніпуляції, до яких часто вдаються професійні водії з України та деяких інших країн.

Про це пише видання In Poland.

Йдеться, перш за все, про маніпуляції з тахографами.

Наразі водії, яких спіймали на маніпуляціях із тахографом, можуть втратити право керування транспортним засобом на три місяці. Таке ж покарання застосовується у випадках перевезення більшої кількості пасажирів, ніж дозволено, а також за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год у населених пунктах. При повторному порушенні строк позбавлення прав збільшується до шести місяців.

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Однак, згідно з новими правилами, у разі ігнорування тримісячної заборони на керування транспортом, водії ризикують втратити права вже на п’ять років. Це стане одним із найсуворіших покарань у сфері безпеки дорожнього руху в Польщі.

Нові санкції спрямовані на підвищення безпеки на дорогах та дисципліну серед професійних водіїв, особливо тих, хто займається міжнародними перевезеннями. Якщо законопроект ухвалять, зміни можуть набути чинності вже найближчим часом.

Нагадаємо, що крім змін правил дорожнього на українців у ЄС чекає також небезпека у вигляді появи, а нових дорожніх знаків, які не завжди можуть бути зрозумілими інтуїтивно. Зокрема, такого знаку, як «P-33».

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