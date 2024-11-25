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Суспільство та люди

На автошляхах у Європі з'явився дивний дорожній знак: що він означає

19:54 25 листопада 2024
Знак

В Іспанії, яка прихистила в себе біженців з України, з'явився новий дорожній знак P-33. Цей знак має попереджати учасників дорожнього руху про наявність туману або густого задимлення, що перешкоджає видимості на дорозі, пише L'automobiliste.

Характеристики нового знаку: трикутна форма з червоним контуром, біле тло, схематичне зображення автомобіля в тумані.

Так, побачивши новий знак, водії повинні дотримуватися належної поведінки, щоб гарантувати безпеку на дорозі. А саме: знизити швидкість (за видимості менш як 50 метрів максимальна дозволена швидкість становить 50 км/год); збільшити безпечну дистанцію; рухатися якомога далі праворуч від дороги; уникати ризикованих обгонів; використовувати розмітку на дорозі як просторову прив’язку.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на дорогах Європи з’явився новий знак «автомобіль з крилами». Цей знак попереджає водіїв про підтоплення ділянок дороги великою водою, небезпечною для автомобілів. Ключовою дією в такій ситуації є обмеження швидкості: тихіше їдеш далі доїдеш.

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Фото: lautomobiliste.fr

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