Наслідки будуть жахливими: Ванга і Нострдамус зробили свого часу страшне передбачення для Європи на 2025 рік

Багато людей сприймають передбачення провидиці Ванги як жарти: от змогла віщунка побачити, що Алла Пугачова стане жінкою всього життя для пилипа кіркорова — чи й не досягнення — це можна було і згодом навигадувати.

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При цьому забувається, що крім «легковісних» передбачень провидиця з Болгарії бачила й інші, більш жахливі картини — війни, природні катаклізми тощо. Про це пише відоме зарубіжне видання.

І в даному випадку справа, здається, набагато серйозніша: коли вчені ще раз перечитали пророцтва, які приписують Бабі Ванзі, вони виявили, що одне з пророцтв провидиці співпадає з передбаченнями французького астролога Мішеля Нострадамуса, і стосується воно 2025 року.

Болгарська провидиця Ванга, яка померла ще 1996 року, зробила пророцтво про Третю світову війну та конфлікт у Європі, який розпочнеться 2025 року. За її передбаченням, ця війна «спустошить» континент.

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Французький астролог і лікар Нострадамус, який жив ще в 16 столітті, писав про 2025 рік, що «землі Європи» будуть втягнуті в «жорстокі війни». Перше видання «Пророцтв магістра Мішеля Нострадамуса», які називають також «Центуріями», вийшло в Ліоні 1555 року. У своїх передбаченнях знаменитий провидець опирався на астрологічні розрахунки.

Також варто згадати, що видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, але водночас був глибоко релігійною людиною, передбачив, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році.

Звичайно, людству хочеться вірити, що нічого подобного не відбудеться, проте події останніх місяців не можуть не наштовхувати на різного роду думки…

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В той же час циганський гороскоп на березень 2025 року містить тільки обнадійливі передбачення.

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