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Готова взяти на себе цю роль: ще одна країна пропонує стати посередником у мирних переговорах рф та України

14:23 3 березня 2025
Прапори України та Туреччини

На зустрічі європейських лідерів у Лондоні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною і росією, повідомило турецьке дипломатичне джерело. Туреччина, член НАТО, провела перші переговори між сторонами через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну, допомігши укласти угоду про безпечне здійснення зернового експорту в Чорному морі. Вона заявила, що будь-які майбутні мирні переговори повинні включати обидві країни, пише Reuters.

Туреччина й надалі докладатиме зусилля щодо пошуку «справедливого і тривалого миру». Країна, яка приймала прямі переговори між росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль і в майбутньому, а всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності, а також економічному процвітанні в переговорах.

З початку війни Туреччина підтримує добрі зв'язки з обома країнами. Вона надала Києву військову підтримку, відмовившись при цьому брати участь у західних санкціях проти москви. Президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину минулого місяця, в той самий день, коли представники США та росії зустрілися в Ер-Ріяді на переговорах — без участі Києва — з метою припинення війни.

Раніше президент Зеленський назвав можливих гарантів безпеки України, серед яких бачить і Туреччину.

Читайте також: «У нас спільне бачення»: Макрон розповів Зеленському, що обговорювалося на Саміті європейських лідерів у Парижі

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