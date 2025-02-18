«У нас спільне бачення»: Макрон розповів Зеленському, що обговорювалося на Саміті європейських лідерів у Парижі

Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 лютого провів «тривалу розмову» з французьким колегою Еммануелем Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України. Про це Зеленський написав у соціальній мережі.

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Глава держави зауважив, що Макрон зустрічався з іншими європейськими лідерами, з якими вони «говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України».

«У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи», — розповів Зеленський.

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Український президент додав, що Макрон також поінформував його про розмови «з іншими лідерами, не тільки європейськими».

«Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі», — йдеться в заяві Зеленського без уточнення деталей.

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Також президент України наголосив, що потрібно забезпечити «надійний, тривалий мир».

«Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки», — додав глава держави.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після «екстреного саміту» у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки. Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

«Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку», — йдеться в публікації генсека НАТО.

Крім того, Рютте висловився про необхідність надалі визначити деталі, але додав при цьому, що «зобов'язання — чіткі».

Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів низки країн Європи в Парижі на «екстрений саміт» для того, щоб обговорити питання європейської безпеки. Причиною такої зустрічі стала, зокрема, політика нового президента США Дональда Трампа. Західні оглядачі та ЗМІ писали, що однією з ключових тем саміту в Парижі стане подальша підтримка України у війні з рф.

Фото: Reuters/Radio Liberty

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