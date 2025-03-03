За період служби отримав ряд медалей та відзнак: в бою на Харківщині загинув боєць з Кіровоградщини

Після довгих дев’яти місяців пошуків, очікувань, віри та сподівань Гайворонська громада отримала трагічну звістку — загинув воїн Андрій Горбатюк (позивний «Електрик»). Бійцю навіки 33 роки, повідомляє міська рада.

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«Він ріс сильним, самостійним, наполегливим хлопцем. Після школи вступив до навчального закладу в Умані, обравши професію кухаря. Проте в 2009 році, так і не завершивши освіту, він зробив рішучий вибір — пішов до лав Збройних Сил України. Андрій був сильною та незалежною людиною, яка змалку навчилася долати труднощі. У 2011 році він вперше став батьком — народився син. У 2015-му підписав контракт на службу в зоні АТО, де півтора роки гідно виконував обов’язки механіка-водія. Він не боявся жодної справи, був майстром на всі руки. Любив життя, сім’ю, риболовлю, мотоцикли, завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації. Вдруге одружився у 2019 році, народився їхній синочок. Андрій був турботливим татом, який прагнув дати своїм дітям найкраще, навчити їх головного — бути чесними, сильними та ніколи не здаватися».

Після повномасштабного вторгнення Андрій Горбатюк без вагань став на захист України. Служив на посаді начальника електростанції відділення у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

«Воїн брав участь в боях на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Стояв на захисті Нової Каховки. За період служби отримав ряд медалей та відзнак».

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30 травня 2024 року воїн прийняв свій останній бій. Андрій загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Богуславка Харківської області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що обірвалося життя воїна з Кіровоградщини, який отримав важке поранення.

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