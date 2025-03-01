Чотири місяці рідні сподівались на диво: в бою на Донеччині загинув воїн з Вінниччини

Вінниччина віддала останню шану ще одному мужньому захисникові. Тульчинська громада провела в останню дорогу солдата Романа Лукіянчука. За словами земляків, він був людиною, яка завжди горіла жагою до життя, кожну мить наповнював енергією і натхненням. Та російський окупант відібрав найцінніший скарб воїна — життя. У квітні Роману мало виповнитись 30 років, повідомляє міська рада.

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«Роман навчався в Тульчинському ВПУ Nº41. Одружився у 2018 році, а у 2020 році в сім’ї народився їхній синочок Нікіта. Працював майже 4 роки у Тульчинській філії інтернет-провайдера. 23 травня 2024 року — без вагань став на захист України», — йдеться у повідомленні.

Відважний воїн служив стрільцем. Але від осені минулого року вважався зниклим безвісти.

«Та на жаль, надійшло підтвердження, що 22 жовтня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони противника поблизу населеного пункту Міньківка Бахмутського району, воїн загинув смертю хоробрих. Результат експертизи ДНК підтвердив це», — повідомляють земляки бійця.

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Довгих чотири нестерпних місяці тривав шлях героя до рідного дому. Чин похорону бійця відбувся у храмі села Нестерварка. Поховали захисника на кладовищі рідного села.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що обірвалося життя воїна з Кіровоградщини Олександра Давиденка, який отримав важке поранення.

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