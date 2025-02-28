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Переніс кілька операцій: обірвалося життя воїна з Кіровоградщини, який отримав важке поранення

20:35 28 лютого 2025
Олександр Давиденко

Кіровоградщина знову у скорботі через втрату захисника. Додому на вічний спочинок повернувся житель села Новий Стародуб Олександр Давиденко. Воїн служив у аеромобільному батальйоні, повідомляє Петрівська селищна рада.

«Олександр був врівноважений, розумний, чесний, ввічливий, чуйний, товариський, добрий. По закінченню школи вступив до Олександрійського медичного училища, щоб здобути спеціальність зубного техніка, а пізніше здобув професію водія в ПТУ № 7 у Олександрії. Олександр проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України на посаді водія 3-го десантного полку. Одружився. Мав двох доньок: Софійку та Марійку. В мирному житті працював охоронцем», — йдеться у повідомленні.

31 серпня 2024 року Олександр Давиденко був мобілізований до лав ЗСУ.

«12 жовтня при виконанні бойових завдань поблизу населеного пункту Стельмахівка Луганської області в результаті ураження ворожою протипіхотною міною типу „Пелюстка“ Олександр отримав поранення. Був доставлений до центрального шпиталю СБУ Києва. Проходив лікування. Переніс кілька операцій», — повідомляють земляки воїна.

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Згодом Олександр був переведений до шпиталю Львова. Але серце воїна-героя не витримало… 24 лютого 2025 року Олександр помер. Йому навічно залишиться 38…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного. Роман поліг на полі бою у червні 2022 року.

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