Міноборони запустило проєкт для молоді «Контракт 18−24», який передбачає добровільну мобілізацію українців у віці 18−24 роки на контрактній основі з виплатою їм 1 млн гривень одразу. Аналітик Олександр Кочетков розповів, що не так з цією ініціативою.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо підхід до „Контрактів 18−24“ не буде змінено, то міністр оборони Р. Умєров, його свіжоспечений заступник генерал Є. Мойсюк, заступник голови офісу президента П. Паліса та інші причетні мають нести персональну відповідальність — за деморалізацію нашого війська і знищення рекрутингу як головного джерела поповнення ЗСУ. У гонитві за гарними новинами для начальства, військові чиновники взагалі не прораховують наслідки своїх рішень. Ідея цих контрактів від початку дискримінаційна, про що вже висловились багато військових. Це плювок в тих, хто пішов захищати Україну у 2014 році, у 2022 році, не маючи не те що мільйона на старті, а навіть зброї і захисного спорядження. Але ще більш несправедливим є ситуація, коли одним — контракт з чітко визначеними строком на рік, іншим — війна без строків служби, тобто, до важкого поранення або смерті», — написав він.

За словами Кочеткова, зараз «Контракт 18−24» — це пілотний проект, в якому задіяні шість бригад ЗСУ.

«Скільки „пілот“ триватиме і що за цей час станеться з рекрутингом тих підрозділів, яким не пощастило у проект потрапити, відповідей немає. Як їм комплектуватись, коли іншим пропонують найвищу „валюту“ — не гроші, а обмежену і зрозумілу по термінах службу? Які аргументи для набору бійців тепер знаходити Третій штурмовій, Вовкам Да Вінчі, Хартії, топовим бригадам Нацгвардії?» — написав аналітик і закликав розширити «Контракт 18−24» на інші бригади.

РЕКЛАМА

Щодо цієї ініціативи також висловилися і військові.

«Мені хочеться знати, коли буде моя демобілізація. Мій контракт звучить: „до проголошення демобілізації“. Тобто коли це буде? Проголошення демобілізації буде під час закінчення військового стану. А зараз так виходить, що нашому молодшому поколінню пропонують не тільки грошові „плюшки“, їм пропонують ще й визначені терміни служби. І це такий типу „Шо?“ Ти відчуваєш себе абсолютно програним у всьому цьому. У всій цій ситуації ти відчуваєш себе непотребом, бо ти раб. Твоя думка, твоє слово, будь-яка твоя дія, вона ні на що не впливає. Тобто піти з усього цього війська я могу лише загиблою або важкопораненою або в СЗЧ», — розповіла командир медичної служби «Ульф» батальону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова.

«Фактично люди, які зараз підпишуть контракт, які зараз залучаються мають вищі фінансові мотиваційні критерії. А також — це є ключовим насправді — вони мають можливість планувати і мати розрахунок того, коли вони будуть демобілізовані — рік, як було зазначено. Всі інші — ні, вони прив’язвні, вони зафіксовані. І це одна з найбільших проблем», — каже сержант ЗСУ Андрій Кулібаба.

РЕКЛАМА

«Важаю, що люди, які прийдуть за цими контрактами молоді, матимуть до себе дуже погане ставлення в підрозділах в Силах оборони від тих, хто служить давніше за них. Єдності це точно нікому не додасть. Я розумію, що це вимушений крок, але цей вимушений крок став реальним тільки через те, що великою мірою провалена комунікаційна кампанія, і мобілізаційна, і рекрутингу», — вважає військова Ярина Чорногуз.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко пояснив, в чому несправедливість проєкту «Контракт 18−24» із залученням до війська молоді до 24 років.

111

Читайте нас у Facebook