«Не хочу для нашої дитини такого життя»: віцечемпіонку Олімпійських ігор приголомшила підла атака рф по Одесі (фото)

Титулована українська каратистка, віцечемпіонка Олімпійських ігор та п'ятиразова чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга, яка наприкінці минулого року народила доньку Ніколь, з болем у серці відреагувала на чергову атаку росіян по її рідній Одесі.

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«Так страшно мені ще не було… Дуже близько і голосно було… Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя, — написала Анжеліка Терлюга в Instagram. — Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що діється.

Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили та рішення".

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Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Терлюга після чергового обстрілу Одеси публічно зізналася, що «ненавидить рашистських тварюк усіма фібрами душі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліку Терлюгу боляче образили на чемпіонаті світу.

Фото НОК України, Instagram

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