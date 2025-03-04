41.31 / 41.90 43.38 / 44.02
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Не хочу для нашої дитини такого життя»: віцечемпіонку Олімпійських ігор приголомшила підла атака рф по Одесі (фото)

10:44 4 березня 2025
Анжеліка Терлюга

Титулована українська каратистка, віцечемпіонка Олімпійських ігор та п'ятиразова чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга, яка наприкінці минулого року народила доньку Ніколь, з болем у серці відреагувала на чергову атаку росіян по її рідній Одесі.

«Так страшно мені ще не було… Дуже близько і голосно було… Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя, — написала Анжеліка Терлюга в Instagram. — Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що діється.

Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили та рішення".

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Терлюга після чергового обстрілу Одеси публічно зізналася, що «ненавидить рашистських тварюк усіма фібрами душі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліку Терлюгу боляче образили на чемпіонаті світу.

Фото НОК України, Instagram

РЕКЛАМА

213

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

Ракам та Дівам – вигідні угоди, Тельцям – зміна роботи: фінансовий гороскоп на тиждень 3 – 9 березня

Ракам та Дівам — вигідні угоди, Тельцям — зміна роботи: фінансовий гороскоп на тиждень 3 — 9 березня

Яким знакам Зодіаку пощастить у березні 2025 року

Успіх переслідуватиме за п'ятами: п'яти знакам Зодіаку неймовірно поталанить на тижні з 3 по 9 березня

Рідину для чищення унітазу готують із підручних засобів. Фото Pixabay

Крапніть це в унітаз перед сном — і забудете про часті чищення: експертка порадила господиням спосіб догляду за «фаянсовим другом»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту