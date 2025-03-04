Шоколадний пиріг з яблуками: смакота, яку будете готувати дуже часто

Шоколадний пиріг з яблуками — ще один дуже смачний пиріг, ідеальний для холодних днів. Цей рецепт є одним з найпростіших. Випікаємо пиріг на олії, тому він супервологий та довго залишається свіжим, розповідає aniagotuje.pl.

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Інгредієнти:

борошно — 320 г

великі яйця — 4 шт.

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цукор — 150 г

ванільний цукор — 16 г

густий йогурт — 150 г

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олія — 140 мл

яблука — 1 кг

какао — 2 столові ложки

кориця — 1 плоска чайна ложка

розпушувач — 2 плоскі чайні ложки

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харчова сода — 1 плоска чайна ложка

Приготування

Помістіть усі сухі інгредієнти в миску й ретельно перемішайте їх кухонним віничком. Тоді ви можете бути впевнені, що какао, розпушувач і сода ідеально розподіляться.

Розбити яйця у велику миску й додати 150 г цукру. Збити міксером на високій швидкості до повного розчинення цукру в яйцях. Наприкінці збивання маса має бути пишною та світлою. Збивання може тривати до 10 хвилин (при хорошому міксері — до 5 хвилин). Далі додати 140 мл олії та все перемішати не довше 5 секунд.

Додати йогурт + сухі інгредієнти. Все ретельно перемішати лопаткою. Однак не слід робити це занадто довго. Додати нарізані яблука.

Дно форми розміром приблизно 24×24 см вистелити папером для випікання. Викласти тісто.

Поставити форму з тістом у добре розігріту духовку. Можливість випікання зверху/знизу; середня полиця в духовці; температура — 175 градусів; час випічки — близько 55 хвилин. Приблизно через 45 хвилин перевірити, чи випікається пиріг. Обережно відкрити дверцята духовки й вставити в центр пирога дерев’яну шпажку. Якщо паличка суха після її вилучення, значить, пиріг готовий.

Подавайте шоколадний пиріг з яблуками після охолодження. Можна просто посипати його цукровою пудрою або покрити шоколадною глазур'ю.

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