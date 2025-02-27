«Королівська ватрушка» до чаю: рецепт «із родзинкою»

Ті, хто полюбляє ласувати ватрушками ранком, але не має на приготування багато часу, може скористатися «лінивим» варіантом випічки.

А видання «На пенсії» пропонує рецепт ватрушки, яку називає «королівською». Цей варіант також не потребує багато часу для приготування. А родзинкою стане використання для тіста какао.

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Інгредієнти: Для тіста: Вершкове масло — 180 г;

Цукор — 3 столові ложки;

Ванільний цукор — 8 г

Какао-порошок — 3 чайні ложки;

Розпушувач — 1 чайна ложка;

Пшеничне борошно — 8 столових ложок. Для начинки: РЕКЛАМА Кисломолочний сир — 700 г;

Цукор — 4 столові ложки;

Ванільний цукор — 8 г;

Яйце — 1 штука.

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Приготування: Вершкове масло з’єднати з цукром, ванільним цукром, какао, розпушувачем та борошном, перетерши все в крихту.

Окремо з’єднати сир, цукор, ванільний цукор та яйце для начинки, збити блендером.

На дно форми, застелене пергаментом, викласти половину крихти та добре втрамбувати. Зверху викласти начинку, а на неї — другу половину крихти.

Випікати в духовці близько 45 хвилин за температури 180 градусів. На сирнику має з’явитися золотиста скоринка.

Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася рецептом ватрушек, тісто для яких роблять із дріжджами.

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Фото Pixabay

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