Теща принца Вільяма виявилася затятою «тусовщицею»: стало відомо, чим принц та принцеса Уельські займалися на Мюстиці

Острів Мюстик, де проходила «загадкова відпустка» принца та принцеси Уельських, приваблює туристів не тільки райськими краєвидами, але й можливістю повної приватності — без надокучливих журналістів, слуг та інтриг.

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І саме привітність, як виявилося, була головною перевагою острова Мюстик, пишуть британські ЗМІ.

Справа в тому, що на розкішному курорті принц та принцеса Уельські були не головними гостями — монаршу пару затьмарила родичка-«запальничка», мати Кейт на ім'я Керол Міддлтон.

Під час відпустки Вільяма та Кейт вона святкувала 70-річчя.

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І, як дізналися журналісти, Керол — затята тусовщиця. Теща майбутнього британського короля серед мешканців острова заробила репутацію «легенди» завдяки любові до вечірок та охолодженого вина. У свахи Чарльза III на тропічному острові багато заможних друзів, яких вона збирає, щоб розважитись так, як це неможливо зробити в сільському Беркширі.

«Немає місця, де Керол хотіла б бути більше у день свого народження, ніж на Мюстиці, — розповів журналістам інсайдер. — Керол справді розслаблюється та із задоволенням спілкується з усіма, кого зустрічає на острові. Вона почувається абсолютно невимушено, але залишається стриманою — незалежно від того, скільки коктейлів випито».

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На 70-річчя Міддлтон-старша запросила найближчих родичів. На острів прилетіли привітати Керол її дочка Піппа, зять Джеймс Метьюз та їх троє дітей, а також син Джеймс із дружиною Алізі та 17-місячним сином Ініго.

Сама Кейт Міддлтон поєднувала приємне з корисним. Окрім спілкування з близькими, принцеса відновлювала здоров'я. Тропічний клімат добре позначився на самопочутті Кетрін, яка весь 2024 присвятила боротьбі з раком. За словами інсайдера, як тільки Кейт та Вільям з'явилася на острові, Керол перестала зустрічатися з друзями.

«Керол — королева острова. Вона справді дає волю почуттям, і вона красуня. Але останнім часом вона, як правило, більшу частину часу спілкується з людьми до приїзду Кейт та сім'ї. Як тільки вони приїжджають, Керол іде в підпілля і вважає за краще влаштовувати приватні вечері з обслуговуванням на віллі», — розповів інсайдер.

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Нагадаємо, що нещодавно принц та принцеса Уельські відвідали Уельс, де місцеві жителі вчили їх готували валлійські пироги.

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