Бувало, що доходило до думок про самогубство: український дует присвятив нову пісню коханню

Нещодавно Макс Барських змусив росіян «донатити» на ЗСУ, а український дует MIF, до складу якого входять Владислав Мельник та Денис Фролов, презентував новий трек «І в радості, і в горі».

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Композиція присвячена темі справжніх почуттів, випробуванню та силі кохання, яке здатне подолати будь-які труднощі.

«У нас обох були складні стосунки, — розповів Владислав Мельник.- Вони зрештою привели нас до важких моментів. Бували випадки, коли юнацька необачність приводила навіть до думок про самогубство. Добре, Бог почув нас, і ми зрозуміли, що це даремно… Життя триває».

Інший учасник колективу — Денис Фролов, додав, що нова пісня — справжній життєвий урок.

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«Ми всі проходимо через злети і падіння, і часом здається, що виходу немає. Але важливо не закриватися в собі. „І в радості, і в горі“ — це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи є світло, якщо ми готові його побачити», — сказав Денис.

Раніше мережа відреагувала на несподіваний дует популярної співачки.

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