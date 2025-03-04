В Україні знову зросли ціни на «молочку»: коли чекати покращення ситуації (прогноз профільної асоціації)

Наразі в українських магазинах фіксується певне зниження цін на тепличні огірки. А невдовзі, не виключають експерти, можна буде очікувати подешевшення й молочних продуктів, які зараз коштують дорожче, ніж рік тому.

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Про це повідомляють в Ассоціації виробників молока з посиланням на аналітика Георгія Кухалейшвілі.

«У березні очікуються знижки на молочні продукти, що може посприяти пожвавленню попиту на продукцію вітчизняних молокопереробних підприємств на внутрішньому ринку», — зазначив він.

Наразі ж молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 59,05 грн. за кг (на 4,26 грн. більше, ніж у попередньому місяці, і на 13,01 грн. — ніж минулого року). Кефір жирністю 2,5% в середньому коштує 69,04 грн. за кг (удорожчення склало 2,10 грн. та 15,76 грн. відповідно). Варто зазначити, що у порівнянні з минулорічним періодом ця продукція подорожчала приблизно на третину. На 33 відсотки подрожчала й сметана 15%. В різній тарі у середньому вона зараз коштує 168,56 грн. за кг.

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Середня ціна на питний йогурт зараз становить 109,12 грн. за кг, що на 5,50 грн. (+ 21 відсоток до минулорічної ціни). На стільки ж подрожчав і йогурт в стаканах — зараз в середньому він коштує 158,92 грн. за кг

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 271,68 грн. за кг (+19 відсотків до минулого року), а вершкового масла жирністю 73% - 566,29 грн. за кг (на 40 відсотків більше, ніж торік).

Український сир жирністю 50% в середньому коштує 562,92 грн. за кг (збільшення ціни за рік склало 28 відсотків), сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 597,00 грн. за кг, що на 43,46 грн. (+35 відсотки).

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Ціни на молочну продукцію. Фото avm-ua.org

Георгій Кухалейшвілі зазначає, що на внутрішньому ринку України існують передумови до зміни ціни на молочну продукцію. Зокрема, він згадував про акційні знижки на продукцію в магазинах у березні.

У той же час існує вірогідність значного подорожчення кави, какао та шоколаду. Насамперед, це пов'язують із кризою у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, яка припала на сезон 2023−2024 років.

Фото Pixabay

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