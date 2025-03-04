Ласощі для дипломатів: які десерти не подають на важливих заходах

На дипломатичних прийомах зазвичай подають різноманітні ласощі. Та є певні правила, яких повинні дотримуватись шеф-кухарі. Перш за все гостям не пропонують вироби з цукровою пудрою та какао-пудрою, щоб не забруднити ненароком одяг присутніх. Ця ж причина й того, що не подають цілими персики, груші та інші соковиті фрукти, щоб на вбрання не потрапив сік. Адже зазвичай гостей фотографують та знімають на відео. Тож вигляд в них має бути бездоганний.

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А ще на дипломатичних прийомах не пропонують учасникам ласощі з маком, аби зернятка маку не зіпсували посмішку на фото.

Також уникають подавати дуже гострі страви. Адже не кожен організм їх сприймає.

Подають десерти та інші страви таким чином, щоб їх було зручно їсти. Та, звісно, дбають про естетику.

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І навіть якщо ви не є учасником дипломатичних прийомів, таку інформацію варто знати. Ці правила доречні й щодо організації фуршетів на різноманітних бізнес-форумах. Дотримуватись їх нескладно. Вони допоможуть учасникам заходу уникнути небажаних ситуацій, що надзвичайно важливо.

Раніше «ФАКТИ» пропонували відповісти на запитання ексклюзивного авторського тесту, який допоможе оцінити, наскільки добре ви знаєте сучасні фуд-тренди.

Фото Ольги Сметанської

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