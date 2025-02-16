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Неймовірно ніжний і готується зовсім нескладно: Лілія Цвіт поділилася рецептом вишуканого пляцка

10:43 16 лютого 2025
Бісквітний пляцок з персиками від Лілії Цвіт, фото скриншот відео

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні страви з маком, запропонувала авторський рецепт бісквітного пляцка з маком та персиками.

«Пляцок виходить мʼякенький, пухкий та ніжний! А персик додає особливого смаку та аромату», — зазначила господиня.

Інгредієнти (форма 33×22):

Бісквіт:
Жовтки — 8 шт.
Яйця — 2 шт.
Цукор — 125 г
Борошно — 125 г
Розпушувач — 1 Ч. л

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Маковий корж:
Білки — 8 шт.
Цукор — 250 г
Борошно — 125 г
Мак — 125 г
Розпушувач — 1 ч.л.

Крем:
Вода — 300 мл.
Желе лимон — 2 пакети
Вершки (30%) — 500 мл.
Цукрова пудра — 5 ст.л.
Консервовані персики — 250 г

Приготування:

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Для бісквіта жовтки яєць збити з цукром до утворення світлої пишної маси.

Потім додати борошно з розпушувачем й акуратно перемішати тісто.

Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, й випікати за температури 180 градусів 20 хвилин.

Коли бісквіт остигне, розрізати його на дві рівні частини.

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Для макового коржа до борошна додати розпушувач, сухий мак й перемішати.

Окремо збити білки з цукром.

Потім поступово до білкової маси додати суміш маку й борошна. Все добре перемішати.

Викласти тісто у форму на пергамент й випікати при 180 градусах приблизно 20 хвилин.

Для крема желе розчинити у гарячій воді й охолодити.

Вершки збити з цукровою пудрою, щоб утворилася густа й пишна маса.

Желе кімнатної температури поступово влити у збиті вершки.

Наприкінці у масу додати шматочки персиків.

Зібрати пляцок й поставити його у холодильник, щоб він стабілізувався.

Раніше Лілія Цвіт розповіла, як готувати пампухи з маком та шоколадом.

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