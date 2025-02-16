Неймовірно ніжний і готується зовсім нескладно: Лілія Цвіт поділилася рецептом вишуканого пляцка
Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні страви з маком, запропонувала авторський рецепт бісквітного пляцка з маком та персиками.
«Пляцок виходить мʼякенький, пухкий та ніжний! А персик додає особливого смаку та аромату», — зазначила господиня.
Інгредієнти (форма 33×22):
Бісквіт:
Жовтки — 8 шт.
Яйця — 2 шт.
Цукор — 125 г
Борошно — 125 г
Розпушувач — 1 Ч. л
Маковий корж:
Білки — 8 шт.
Цукор — 250 г
Борошно — 125 г
Мак — 125 г
Розпушувач — 1 ч.л.
Крем:
Вода — 300 мл.
Желе лимон — 2 пакети
Вершки (30%) — 500 мл.
Цукрова пудра — 5 ст.л.
Консервовані персики — 250 г
Приготування:
Для бісквіта жовтки яєць збити з цукром до утворення світлої пишної маси.
Потім додати борошно з розпушувачем й акуратно перемішати тісто.
Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, й випікати за температури 180 градусів 20 хвилин.
Коли бісквіт остигне, розрізати його на дві рівні частини.
Для макового коржа до борошна додати розпушувач, сухий мак й перемішати.
Окремо збити білки з цукром.
Потім поступово до білкової маси додати суміш маку й борошна. Все добре перемішати.
Викласти тісто у форму на пергамент й випікати при 180 градусах приблизно 20 хвилин.
Для крема желе розчинити у гарячій воді й охолодити.
Вершки збити з цукровою пудрою, щоб утворилася густа й пишна маса.
Желе кімнатної температури поступово влити у збиті вершки.
Наприкінці у масу додати шматочки персиків.
Зібрати пляцок й поставити його у холодильник, щоб він стабілізувався.
Раніше Лілія Цвіт розповіла, як готувати пампухи з маком та шоколадом.48
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