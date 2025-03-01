Чи справжній ви гурман: тест на знання гастрономічних трендів від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Світ невпинно змінюється. І про це свідчить поява нових трендів. З'являються вони і в гастрономії. А чи добре ви орієнтуєтесь у них?

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Ексклюзивний авторський тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам оцінити те, наскільки добре ви знаєте сучасні фуд-тренди.

Тест на знання фуд-трендів 1. Які ласощі сьогодні найбільш популярні як подарунок у всьому світі: А. дубайський шоколад

Б. білий шоколад

В. яблучна пастила 2. Яка їстівна пудра сьогодні у тренді: РЕКЛАМА А. цукрова

Б. ягідна

В. какао 3. Що означає тренд «нуль кілометрів»: А. використання локальних овочів та фруктів

Б. відвідування ресторанів неподалік вашої оселі

В. доставлення готової їжі з ресторанів 4. Бістрономія — це: А. дистанційне замовлення їжі

Б. висока кухня за доступними цінами

В. приготування страв нашвидкуруч

5. У світі все популярнішими стають підписки:

А. на гастрономічні журнали

Б. на урожай у фермерських господарствах

В. на дегустації делікатесів у ресторанах

6. Який інгредієнт зробить морозиво вишуканим:

РЕКЛАМА А. шафран

Б. кава

В. часник

7. Що варто додати у качиний бульйон наприкінці для вишуканого смаку: А. часник

Б. м'яту

В. лаванду



Правильні відповіді: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — Б, 6 — А, 7 — В.

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви справжній гурман. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт, що цікавитеся гастрономією, говорить про те, що ви намагаєтесь йти у ногу з часом.

Радимо вам також перевірити себе і пройти тести на знання нових фешн-трендів та модних зачісок-2025.



Фото з альбому Ольги Сметанської

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