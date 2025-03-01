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Стиль життя

Чи справжній ви гурман: тест на знання гастрономічних трендів від тренд-редакторки Ольги Сметанської

22:28 1 березня 2025
гастрономічні тренди

Світ невпинно змінюється. І про це свідчить поява нових трендів. З'являються вони і в гастрономії. А чи добре ви орієнтуєтесь у них?

Ексклюзивний авторський тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам оцінити те, наскільки добре ви знаєте сучасні фуд-тренди.

Тест на знання фуд-трендів

1. Які ласощі сьогодні найбільш популярні як подарунок у всьому світі:

  • А. дубайський шоколад
  •  Б. білий шоколад
  • В. яблучна пастила

2. Яка їстівна пудра сьогодні у тренді:

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  • А. цукрова
  •  Б. ягідна
  • В. какао

3. Що означає тренд «нуль кілометрів»:

  • А. використання локальних овочів та фруктів
  •  Б. відвідування ресторанів неподалік вашої оселі
  • В. доставлення готової їжі з ресторанів

4. Бістрономія — це:

  • А. дистанційне замовлення їжі
  •  Б. висока кухня за доступними цінами
  • В. приготування страв нашвидкуруч


5. У світі все популярнішими стають підписки:

  • А. на гастрономічні журнали
  •  Б. на урожай у фермерських господарствах
  • В. на дегустації делікатесів у ресторанах


6. Який інгредієнт зробить морозиво вишуканим:

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  • А. шафран
  •  Б. кава
  • В. часник


7. Що варто додати у качиний бульйон наприкінці для вишуканого смаку:

  • А. часник
  •  Б. м'яту
  • В. лаванду


Правильні відповіді: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — Б, 6 — А, 7 — В.

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви справжній гурман. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт, що цікавитеся гастрономією, говорить про те, що ви намагаєтесь йти у ногу з часом.

Радимо вам також перевірити себе і пройти тести на знання нових фешн-трендів та модних зачісок-2025.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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