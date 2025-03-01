Чи справжній ви гурман: тест на знання гастрономічних трендів від тренд-редакторки Ольги Сметанської
Світ невпинно змінюється. І про це свідчить поява нових трендів. З'являються вони і в гастрономії. А чи добре ви орієнтуєтесь у них?
Ексклюзивний авторський тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам оцінити те, наскільки добре ви знаєте сучасні фуд-тренди.
Тест на знання фуд-трендів
1. Які ласощі сьогодні найбільш популярні як подарунок у всьому світі:
- А. дубайський шоколад
- Б. білий шоколад
- В. яблучна пастила
2. Яка їстівна пудра сьогодні у тренді:
- А. цукрова
- Б. ягідна
- В. какао
3. Що означає тренд «нуль кілометрів»:
- А. використання локальних овочів та фруктів
- Б. відвідування ресторанів неподалік вашої оселі
- В. доставлення готової їжі з ресторанів
4. Бістрономія — це:
- А. дистанційне замовлення їжі
- Б. висока кухня за доступними цінами
- В. приготування страв нашвидкуруч
5. У світі все популярнішими стають підписки:
- А. на гастрономічні журнали
- Б. на урожай у фермерських господарствах
- В. на дегустації делікатесів у ресторанах
6. Який інгредієнт зробить морозиво вишуканим:
- А. шафран
- Б. кава
- В. часник
7. Що варто додати у качиний бульйон наприкінці для вишуканого смаку:
- А. часник
- Б. м'яту
- В. лаванду
Правильні відповіді: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — Б, 6 — А, 7 — В.
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви справжній гурман. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт, що цікавитеся гастрономією, говорить про те, що ви намагаєтесь йти у ногу з часом.
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Фото з альбому Ольги Сметанської
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