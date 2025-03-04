«Україна завдає нам шкоди»: Фіцо приголомшив заявою та погрозами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який симпатизує путіну та літав наприкінці минулого року до нього на перемовини, пригрозив заблокувати саміт Європейського союзу в четвер щодо схвалення фінансової та військової допомоги Україні. Він має намір зробити це, якщо державні діячі європейського блоку не підтримають вимогу Братислави до Києва відновити транзит природного газу через свою територію. Про це Фіцо заявив журналістам. Нагадаємо, що раніше він мав суперечку з президентом України Володимиром Зеленським про транспортування газу, пише ceskenoviny.cz.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який поділяє негативні погляди Фіцо, зокрема на військову допомогу західних країн Україні, також раніше погрожував заблокувати саміт ЄС. Орбан закликав Євросоюз наслідувати приклад Сполучених Штатів і почати прямі переговори з росією про припинення вогню в Україні.

«Може статися так, що я заблокую ухвалення висновків щодо масштабної фінансової та військової допомоги Україні», — сказав Фіцо. Водночас він допустив можливість компромісу у разі відповіді на пропозицію Братислави щодо транзиту газу через Україну.

Україна припинила транспортування російського газу на початку цього року після закінчення терміну дії відповідного контракту з російською стороною. Київ мотивував припинення транзиту тим, що москва отримує кошти для фінансування війни в Україні через експорт газу.

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«У той час як більшість країн — членів Європейського союзу виступають за продовження війни, Словаччина виступає за мир. Я відкидаю крики про те, що Україна воює за нас. Україна завдає нам шкоди, оскільки вжила заходів, які підвищили ціну на газ. Без газу зі сходу ми не маємо шансів бути конкурентоспроможними», — приголомшив своєю заявою Фіцо.

Раніше Фіцо заявляв, що Україна ніколи не буде в НАТО.

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