Фіцо ніяк не заспокоїться: у Словаччині після України накинулись на Чехію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якому словацькі психіатри «поставили діагноз», звинуватив чеських політиків у тому, що вони втручаються у внутрішні справи країни. Однак прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що дані звинувачення є абсурдними. Про це ТАСР повідомив спеціальний кореспондент у Празі.

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«Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чеська Республіка втручається у справи Словаччини, є абсурдними, якщо тільки він не має на увазі те, що колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтримував його перед останніми виборами в Словаччині», — сказав Фіала.

Парламентські вибори в Чехії заплановані на осінь цього року.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що його країна є демократичною державою, яка дотримується свободи слова.

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«Ми рішуче відкидаємо будь-які звинувачення в тому, що уряд Чехії втрутився у справи Словацької Республіки. Давайте не зводити штучні паркани між нашими народами. Я дякую послу Чехії у Словаччині Рудольфу Йіндраку за його роботу щодо зв'язків між Чеською Республікою та Словаччиною», — заявив він.

Фіцо звинуватив чеських політиків у втручанні у внутрішні справи Словаччини і пізніше ще раз повторив це на зустрічі з дипломатами. Він звернувся до нинішнього посла Чехії і сказав йому, що не розуміє, чому чеська політика та ЗМІ втручаються у внутрішню політику Словаччини.

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Фіцо відкинув пропозицію Володимира Зеленського щодо можливості транспортувати до Європи азербайджанський газ, та назвав президента України «ворогом Словаччини».

Раніше повідомлялося, що розлючений Фіцо пригрозив Києву заблокувати фінансову допомогу.

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