Україна ніколи не буде в НАТО: Фіцо вчергове виступив зі скандальною заявою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який симпатизує кремлю і нещодавно відвідав рф та зустрівся з путіним, заявив, що Україна втратить третину території на користь росії та буде окупована іноземними військами.

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«Бережи, Боже, Україну, що буде, коли президент Трамп і президент путін домовляться», — заявив прем'єр, пише видання dennikn.sk.

За його словами, Україна ніколи не буде в НАТО, а також матиме «великі проблеми» зі вступом до ЄС.

«Україна дозволила Заходу використати її для військового конфлікту з росією з метою її економічного послаблення. Я дуже вітаю той факт, що є ознаки спілкування між Дональдом Трампом і путіним», — наголосив скандальний політик.

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Також Фіцо пригрозив Києву заблокувати фінансову допомогу від ЄС.

Додамо, що 24 січня в понад 20 містах Словаччини знову розпочались масові протести під гаслом «Словаччина — це Європа», які стали реакцією людей на політику уряду Фіцо. Ініціаторами протестів виступили ініціатива «Мир Україні» та опозиційні політичні партії. Протести пройшли в Польщі, Чехії, Німеччині та Ірландії.

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Тим часом понад сто професіоналів у галузі психології та психіатрії направили відкритого листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, звернувши увагу на його поведінку та вимагаючи його відставки.

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