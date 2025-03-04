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Гроші

Кияни почали отримувати платіжки за оновленими тарифами: скільки доведеться платити за воду, газ, опалення та світло

19:04 4 березня 2025
Тарифи на комуналку для населення у столиці залишились на колишньому рівні. Фото Pixabay

Наразі профільні чиновники та політики заявляють, що підвищення тарифів на комунальні послуги не плануються. Принаймні до кінця опалювального сезону, який завершиться у квітні.

Про те, скільки доведеться платити у березня мешканцям столиці, пише life.kyiv.ua. Видання зазначає, що незмінність тарифів на газ, електроенергію та опалення для населення наразі дозволяє киянам уникнути додаткових витрат, але зміни можуть відбутися вже наступного місяця. Також наголошується на тому, що зростання вартості водопостачання для бізнеса може призвести до підвищення цін на товари та послуги.

А для населення тариф на холодну воду з 1 березня залишається на рівні 24,516 грн за кубометр. Водовідведення — 8,484 грн за кубометр.

Для інших категорій тариф за воду складатиме 39 грн за кубометр, а за водовідведення — 18,792 грн за кубометр.

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Тариф на гарячу воду в столиці залежить від постачальника: від 80,62 до 93,22 грн за кубометр.

На газ — також від постачальника (за наявності лічильника): від 7,79 до 7,96 грн

Для споживачів без лічильника тарифи наступні:

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  • За особу з централізованим гарячим водопостачанням — від 26,11 до 26,21 грн.
  • Без гарячої води — від 42,90 до 43,07 грн.
  • Для квартир із газовою плитою та водонагрівачем — від 83,50 до 83,82 грн.

Опалення квадратного метру житлової площі встолиці коштує 39,38 грн. 1 Гкал тепла — 1654,41 грн.

Також незмінним поки лишається тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт∙год.

Втім, взимку мешканці помешкань, в яких встановлено електроопалення, можуть платити меньше: по 2,64 грн/кВт∙год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт∙год. Понад цей ліміт — 4,32 грн/кВт∙год.

Фото Pixabay

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