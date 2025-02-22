За світло можна буде платити менше: що змінилось у 2025 році для споживачів

Всупереч намаганням Міненерго переконати українців у тому, що установка двозонного лічильника допоможе зменшити плату за комуналку, не всі погоджуються з такою пропозицію, адже купувати лічильники доведеться зараз, а економія на платіжках може бути відчутною лише згодом.

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Водночас у лютому Кабінет Міністрів України ухвалив постанову за ініціативи Міністерства енергетики України, яка може зацікавити багатьох споживачів, пише «Главред».



Мова в ній йде про тарифи на світло в опалювальний сезон. Згідно з документом, базова ставка в оплаті за світло залишиться колишньою — 4,32 гривні за кіловат-годину. Але відтепер передбачено, що на перші 2000 кВт/год щомісяця буде діяти пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт⋅год — незалежно від загального обсягу споживання.

Раніше цей тариф застосовувався лише за умови, що місячне споживання не перевищувало 2000 кВт\год. У разі перевищення цього ліміту у попередній редакції нормативного акту весь обсяг електроенергії оплачується за вищою ставкою.

Втім, важливо зазначити, що постанова поширюється лише на житлові приміщення з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки.

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«Вказані зміни сприятимуть додатковому захисту побутових споживачів протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 року», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк України у своєму довгостроковому прогнозі інфляції очікує, що протягом 2025 року діючі тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води влада переглядати не буде. Підвищення можливе з 2026 року.

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