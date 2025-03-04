Компанія IDS Ukraine встановила новий рекорд зі сплати податків

Компанія IDS Ukraine, провідний український виробник бутильованої води ТМ «Моршинська», «Миргородська» та інших відомих брендів напоїв, підбила підсумки 2024 року, встановивши новий історичний рекорд зі сплати податків.

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«Загальна сума податкових надходжень від компаній групи до бюджетів усіх рівнів за підсумками 2024 року сягнула 1,15 млрд грн, що на 44% більше порівняно з 2023 роком, коли вони становили 800 млн грн.», — повідомилииу пресслужбі IDS Ukraine.

Зокрема, вагомий внесок у зростання податкових надходжень зробили локальні виробничі підрозділи компанії в Миргороді та Моршині:

Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» у 2024 році сплатив 370,4 млн грн податків, що на 65% більше ніж у 2023 році (225,3 млн грн) і більш ніж у два рази перевищує показник 2021 року.

Миргородський завод мінеральних вод перерахував до бюджету 164,6 млн грн — це на 84% більше ніж у 2023 році (89,3 млн грн) і теж більш ніж удвічі перевищує рівень 2021 року.

«Незважаючи на складні умови, ми не лише відновили виробничі потужності, а й продовжуємо підтримувати країну, наших людей, наших захисників. Сплата податків, створення робочих місць, гуманітарна допомога — це наш внесок у майбутнє України», — говорить генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

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Від початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine сплатила до бюджетів всіх рівнів більш ніж 2,6 млрд грн і спрямувала понад 480 млн грн на благодійні проєкти і гуманітарні ініціативи для українців, воїнів-захисників, рятувальників, медиків і закладів соціальної інфраструктури та реабілітації поранених воїнів.

Серед основних напрямів допомоги: забезпечення водою, масштаб якого сягає 282,86 млн грн; 138,94 млн грн — підтримка для військових і мобілізованих співробітників; 61,25 млн грн — інші проєкти, до яких входить підтримка реабілітаційних центрів Next Step і фінансування протезування для українських захисників.

Також інноваційний підхід дозволив компанії повернути річний обсяг виторгу на рівень, досягнений до повномасштабного вторгнення, який за підсумками 2024 року перевищив 6,8 млрд грн. Компанія підтримує значну ліквідність, маючи залишки вільних коштів на банківських рахунках близько 1 млрд грн.

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Фото IDS Ukraine

Довідка про компанію:

IDS Ukraine — українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія «ІДС» та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі — 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

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Фото з відкритих джерел

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