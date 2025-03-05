Не тільки індексація: як можна підвищити свою пенсію або батьків

У березні українські пенсіонери почали отримувати індексовану на 11,5% пенсію, але це не єдиний шлях збільшити її розмір або навіть просто на неї заробити. Так, якщо ви ще не вийшли на пенсію через нестачу стажу, то його можна докупити, а діти можуть зробити пенсію батьків вищою, доплативши за неї.

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Про таку можливість повідомляє, наприклад, Міністерство соціальної політики України. Як стверджує пресслужба, цей механізм буде дуже корисним цілій низці категорій українців, особливо зараз.

До таких категорій у Мінсоці віднесли:

ФОПів, які платять мінімальний ЄСВ, і, як наслідок, при досягненні пенсійного віку стикаються з тим, що їхня пенсія — дуже низька, а щоб забезпечити собі більш високу пенсію при досягненні пенсійного віку, можна скористатися опцією сплати добровільних внесків;

працевлаштованих неофіційно — працюючи в тіньовому секторі економіки, така людина не може розраховувати на пенсію, а «купівля» стажу дає таку можливість;

людей передпенсійного віку — багато українців втратили роботу через російську агресію і не змогли знайти нову, а якщо до пенсії залишилися 1−2 роки, то докупити його можуть рідні та близькі;

українців, які виїхали за кордон — навіть перебуваючи за межами України, можна платити ЄСВ, що дає змогу накопичувати страховий стаж і отримати пенсію.

Власне, «купівля» пенсійного стажу являє собою сплату ЄСВ — 1760 гривень за 1 місяць у поточному році. Тобто, якщо ви хочете у 2025-му році докупити собі, скажімо, 12 місяців трудового стажу, необхідно заплатити 21 120 гривень.

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Для того, щоб був зарахований один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, тобто — 1760 грн. Якщо ж людина сплатить удвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься за подвійною мінімальною зарплатою.

Зробити все це можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія. Підпис» або id.gov.ua. На панелі ліворуч у розділі «Комунікації по ПФУ» обрати опцію «Договір на добровільну участь». Далі опцію — «Бажаю сплачувати внески на себе», необхідні поля форми при цьому заповнюються автоматично. Потім підтвердити дані та дати згоду на їх передачу та обробку, поставивши відповідні позначки. Натискаємо кнопку «Підписати та оплатити» — і платимо.

Загалом за 2023−2024 роки українці заплатили майже 65 млн грн добровільних страхових внесків.

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Також можна оформити «меценатську пенсію» — спрямувати на окремий рахунок ПФУ в «Ощадбанку» суму благодійної допомоги, вказавши ПІБ, дату народження, ІПН або серію та номер паспорта одержувача, наприклад, батьків. Із цієї суми 70% буде спрямовано на виплату пенсії зазначеної особи, а решту 30% розподілять на виплату пенсій іншим пенсіонерам.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна порахувати, наскільки має зрости ваша пенсія у березні.

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