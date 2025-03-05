«Зимова єПідтримка» закінчилася: скільки українців скористалися програмою і на що витратили гроші

Наразі приймання заявок на отримання тисячі гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка», який розпочався на початку грудня минулого року, завершено.

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За даними Міністерства економіки, цією можливістю скористалися 14,4 млн українців. Коштами, які були перераховані громадянами на картки «Національного кешбеку» або через поштові відділення, можна скористатися до кінця цього року.

Кошти отримували через:

«Дію» — 12 млн;

Банки-партнери — 577 тис.;

«Укрпошту» — 130 тис.

1,7 млн — через «Укрпошту» за списками Мінсоцполітики (пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій).

Найчастіше українці виртачали отримані кошти на:

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Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат);

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн;

Заклади харчування — 443 млн грн;

Ліки — 237 млн грн;

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн;

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн;

Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн;

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн;

Театри і кінотеатри — 80 млн грн;

Поштові послуги — 61 млн грн.

В Мінекономіки уточнили, що з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року загальна сума коштів, витрачених українцями, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в «Дії» та через банки-партнери.

Хоч нові заявки більше не приймаються, триває обробка тих, які надійшли раніше — виплати триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані.

Варто зазначити, що кошти, отримані за цією програмою, не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій.

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Фото Pixabay

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