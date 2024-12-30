Чи вплине «тисяча від Зеленського» на виплату субсидії: адвокат пояснив

Постановою Кабміну було внесено зміни до нормативних актів, які регулюють правила обчислення сукупного доходу сім’ї. Багатьох українців турбує питання: чи враховуються до сукупного доходу сім’ї програми «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка» при призначенні субсидії. Відповідь на це питання дав адвокат Олександр Головченко:

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«Такі види допомоги, як «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек», не враховуються під час розрахунку доходів родини для отримання житлової субсидії. Крім того, кошти, отримані в рамках цих програм, також не включаються до сукупного доходу сім’ї пільговика. Це означає, що учасники цих програм зберігають право на пільги при оплаті комунальних послуг, навіть якщо отримували «Зимову єПідтримку» чи «Національний кешбек».

Додамо, що з 1 грудня українці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень у рамках нової програми «єПідтримка». Водночас Кабінет Міністрів України запровадив нову одноразову виплату на дітей — 6 500 грн. Цю програму назвали «Зимова підтримка», і про неї прем’єр Денис Шмигаль оголосив ще 26 листопада 2024 року. Влада хоче, щоб люди використали гроші для купівлі теплих речей дітям, проте контролювати витрати не будуть.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оцінили у Мінекономіки програми «Національний кешбек» та «тисяча Зеленського».

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