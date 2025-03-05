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Принц Гаррі та Меган Маркл «продаються»: про що йдеться

17:22 5 березня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

Netflix збирається відкрити магазин, який запропонує шанувальникам захопливий досвід з найвідомішими хітами, як-от «Гра в кальмара», «Бріджертони», «Дивні дива» тощо. Але не тільки це, там також продаватимуться деякі товари, наприклад, лінія Меган «Як завжди», пише geo.tv.

За даними інсайдів, Сассекси «продають» себе: «Є відчуття, що Netflix не отримав очікуваного співвідношення ціни та якості, тому що вони купували ексклюзивність, але потім пара з’явилася в інших місцях, наприклад у своїх подкастах, і їхня популярність різко впала».

Тож зрештою «це може бути способом отримати від них якийсь зиск».

Є також думка, що «поки Меган і Гаррі продають себе, люди будуть налаштовуватися на них — незалежно від того, чи вони фанати, чи просто інколи дивляться».

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Джерело також сказало: «Це місце, де вони ризикнули вийти за межі самих себе і спробували сказати щось про широкий світ, з яким вони боролися», посилаючись на такі твори, як документальні серіали про Гаррі та Меган на Netflix, а також інтерв’ю Опри та Good Morning America (GMA).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому Меган Маркл ніяк не вдається створити позитивний імідж.

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