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Принт горошок — тренд весни та літа-2025: секрети створення ефектного образу

22:26 5 березня 2025
принт горошок

Горошок обіцяє стати одним з найпопулярніших принтів весни та літа-2025. Найактуальніше поєднання — білий горох на шоколадному тлі. Це може бути спідниця, блузка, хустка… Все це має ефектний вигляд за умови, якщо тканина якісна.

Прекрасне поєднання — білий горошок на чорному тлі. Таку сукню можна доповнити червоним, небесно-блакитним чи жовтим поясом або ефектною брошкою-квіткою з шовку. Квітка може бути фантазійного кольору — яскраво-синя або смарагдово-зелена.

Дуже стильний вигляд має денім у горошок — наприклад, на шортах. Навіть взуття може бути у горошок. Наприклад, прозорі човники у білий горошок або білі у темно-синій.

Щодо аксесуарів, то дуже красиві шовкові хустки в горошок. Такою хусткою можна доповнити плащ. Також у горошок може бути ремінь на однотонній сукні або бант-шпилька у волоссі. Дуже гарний з таким принтом і скранч — широка м'яка гумка для волосся.

Найкращий вигляд принти в горошок мають у поєднанні з однотонним одягом.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про модні спідниці весни та літа 2025 року та про те, з чим їх краще поєднувати.

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Фото Ольги Сметанської

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