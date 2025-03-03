Така спідниця — одна з найкращих інвестицій у гардероб: із чим поєднувати

Кольорова спідниця у підлогу — одна з найкращих ідей для покупки цього року. Її можна сміливо поєднувати як з чорним, так і з білим верхом. Дуже красивий вигляд має напівпрозора спідниця з підкладкою або без неї зі струменистої тканини.

ВІДЕО ДНЯ

Ефектною є така спідниця в яскравих відтінках кольорів — фіалок, троянд, півоній, тюльпанів… Також зараз на піку популярності відтінок лайма. Він життєрадісний та надихаючий. Цікавий вигляд матимуть яскраві спідниці з квітковим принтом або у великий горошок.

Модні сьогодні й плісовані спідниці. Вони можуть бути практично вічними, якщо їх акуратно носити.

Щодо аксесуарів, якщо ви вибрали яскраву спідницю та лаконічний чорний верх, можете доповнити вбрання кольє або сережками у чорному кольорі. Таке поєднання буде елегантним та ефектним. Хороша ідея — одягнути прикрасу, співзвучну із кольором спідниці. Це може бути, наприклад, браслет.

Купуючи спідницю, приміряйте з верхом, з яким збираєтеся її носити. Інакше покупка може виявитися незатребуваною. Має значення поєднання як кольорів, так і фактур.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про вибір модного цього сезону одягу з вельвету.

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook