Якщо ви побачите жінку з намистом поверх пальто, плаща або кардигану, знайте: це тренд-2025. Мода дивовижна і непередбачувана. Сьогодні вона фонтанує ідеями, які часом дивують.

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Наприклад, дуже стильно виглядають поверх пальта довгі намиста та ланцюжки з підвісками. Однак не варто думати, що будь-яке намисто можна вдягнути поверх плаща чи пальта. Вони мають гармонійно поєднуватися. Перш за все, за фактурою. До пальта чудово підійде керамічне намисто з в'язаними елементами або прикраса у вигляді шнура з екошкіри. Прикраси з екошкіри підійдуть і до плаща. Їх можна підібрати в тон одягу або за контрастом. Прикраси в тон мають дуже елегантний вигляд. Що стосується контрастів, наприклад, на чорному плащі гарний вигляд матиме довге намисто на чорному або синьому шнурі з кількома великими кораловими підвісками.

Не варто перевантажувати образ прикрасами, якщо ваш плащ уже чимось декорований. Наприклад, ґудзиками або заклепками. Найкраще носити намисто поверх лаконічних моделей одягу.

Дуже важливо, щоб ви почувалися у вбранні комфортно.

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Раніше «ФАКТИ» писали про кастомізацію сумок — модний тренд весни-2025.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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