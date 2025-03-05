Не тільки талант, а й належні умови для тренувань: фонд «Армерія» про виступ збірної України на ММА

З 14 по 23 лютого в Белграді (Сербія) пройшов чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА. У них брали участь бійці з різних континентів, змагаючись у різних вагових категоріях. Українська збірна також виступила на турнірі і заявила про себе, виборовши кілька призових місць, а фонд «Армерія» допоміг спортсменам у підготовці до турніру.

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Так, срібну медаль у ваговій категорії до 93 кг серед дорослих завоював Богдан Черепаня. У першому раунді він здобув перемогу над суперником із Болгарії задушливим прийомом, у другому — нокаутував бійця з Бельгії. У фінальному поєдинку спортсмен поступився супернику зі Швейцарії, посівши друге місце в своїй категорії.

Богдан Черепаня

Бронзову нагороду у ваговій категорії до 83.9 кг серед дорослих здобув Михайло Сивоус. Його виступ став черговим доказом того, що українці можуть змагатися на рівних із найкращими бійцями Європи, демонструючи силу, витривалість і технічну підготовку.

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Михайло Сивоус

Ще одну бронзу принесла збірній Скуба Іоанна, яка виступала у категорії до 52 кг серед молоді (18−20 років). Її виступ довів, що нове покоління українських бійців має високий потенціал і здатне показувати результат на міжнародному рівні.

Іоанна Скуба принесла збірній бронзу

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«Наші спортсмени демонструють високий рівень підготовки, але без підтримки їм було б набагато складніше. Ми розуміємо, що шлях до чемпіонства вимагає не лише таланту і самовідданості, а й належних умов для тренувань, відпочинку, медичного супроводу. Саме тому фонд „Армерія“ системно працює над тим, щоб наші бійці мали все необхідне для досягнення максимальних результатів», — зазначив голова фонду Армен Саргсян.

Варто відзначити, що представники вірменської громади відіграють далеко не останню роль у розвитку спорту в Україні. Зокрема, фонд «Армерія» фінансово допомагає спортсменам, бере участь в організації їхніх поїздок на міжнародні турніри та підтримує молоді таланти, даючи їм можливість розвиватися та показувати себе на найвищому рівні.

«Чемпіонат у Белграді ще раз довів, що Україна є однією з найсильніших країн у європейському ММА. Наші спортсмени не просто беруть участь у престижних турнірах, а стабільно повертаються з нагородами. Це не випадковість, а результат системної роботи, що дозволяє українським бійцям впевнено дивитися у майбутнє і ставити перед собою ще амбітніші цілі. Наступні змагання принесуть нові виклики, але українці вже довели, що готові до боротьби та перемог», — додав Саргсян.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вірмени України підтримують фронт.

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