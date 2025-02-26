Сила у єдності: як вірмени України підтримують український спорт і захисників

Фонд «Армерія» продовжує свою місію, спрямовану на підтримку українських спортсменів, які своїми досягненнями прославляють країну як на національній, так і на міжнародній арені. Представники фонду наголошують: «У часи війни спорт — це не лише змагання, а й важливий інструмент формування характеру, витривалості та віри в себе. Ми хочемо, щоб кожен юний спортсмен знав: жодні перешкоди не можуть зупинити того, хто має мету».

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Нещодавно українські дзюдоїсти віком до 18 років вразили високими результатами на чемпіонаті України. Завдяки наполегливим тренуванням, дисципліні та непохитній вірі у власні сили вони піднялися на п’єдестал пошани. Один із яскравих прикладів — перемога Багмет Кіри у категорії понад 70 кг. «Це був важкий шлях, але кожна хвилина праці того варта», — зізналася вона після змагань. Її підтримала Кирильчук Ксенія, чемпіонка у вазі до 52 кг: «Ми довели собі, що можемо досягати вершин, якщо не здаватися».

Срібні медалі здобули Карпусь Дарʼя (до 48 кг) та Остапенко Богдан (до 66 кг), а бронзу — Колпачов Володимир (до 55 кг) і Черемхов Григорій (до 73 кг). «Кожен вихід на татамі — це боротьба не лише з суперником, а й із власними страхами», — поділився Григорій після змагань. П’яте місце посів Олексенко Данило, продемонструвавши високий рівень підготовки та волі до перемоги.

Представники фонду підкреслюють, що такі досягнення стали можливими не лише завдяки таланту самих спортсменів, а й завдяки системній підтримці. «Ми допомагаємо не лише фінансово, — зазначає координатор фонду. — Спортивний інвентар, участь у турнірах, підготовчі збори — це все частина нашої роботи. Ми впевнені, що інвестуючи в український спорт, ми будуємо фундамент майбутнього країни».

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Свою позицію висловив і голова фонду Армен Саргсян: «Коли ми бачимо, як наші спортсмени піднімаються на п’єдестал, ми розуміємо, що наша робота приносить реальні плоди. Це не просто медалі — це символ того, що Україна сильна духом і здатна перемагати навіть у найскладніші часи».

Не менш яскравим прикладом ефективної співпраці стали останні досягнення українських самбістів. На національному турнірі вони вибороли п’ять чемпіонських титулів і одну бронзову медаль. Один із переможців поділився своїми емоціями: «Ці перемоги — наш квиток на чемпіонат Європи». Підготовка до континентальної першості вже активно триває, а фонд «Армерія» продовжує підтримувати спортсменів на кожному етапі: від тренувальних зборів до організації поїздки на турнір.

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Втім, діяльність фонду не обмежується лише спортом. У самій організації пояснюють: «Ми не можемо залишатися осторонь, коли країна воює». «Армерія» системно підтримує українських захисників, надаючи дрони, тактичне спорядження та інші засоби, що підвищують ефективність виконання бойових завдань. Крім того, організація реалізує соціальні проєкти для громад, дітей та молоді, прагнучи забезпечити стабільну підтримку там, де вона найбільш потрібна.

Представники фонду наголошують, що кожна перемога — це результат спільних зусиль. Завдяки підтримці суспільства, бізнесу та небайдужих українців молоді спортсмени можуть розвивати свій потенціал, а захисники — отримувати необхідну допомогу. Це не просто окремі ініціативи, а комплексна робота, яка щодня наближає спільну мету — перемогу України на всіх фронтах.

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