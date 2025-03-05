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Тільки не з такими: переможниця «Холостяка» про побачення з медійними персонами

16:51 5 березня 2025
Інна Бєлєнь

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка нещодавно потрапила під хейт, поділилася своїм досвідом невдалих побачень. На сторінці у соціальній мережі Інна розповіла декілька історій з залицяльниками, які виявилися відомими медійними персонами.

«Через те, що я пішла на проєкт, де шукають кохання, найбільше, що цікавить людей, — моє особисте життя, — зізналася Інна. - Зрозуміло, що медійні чоловіки мені пишуть і намагаються зі мною познайомитись. Але останні історії, які у мене були з медійними чоловіками, наштовхують мене на думку, що мені з такими чоловіками взагалі не треба бачитись, мовчу вже про якісь стосунки».

"Найбільше, що цікавить людей, - моє особисте життя", - зізналася Інна

Інна відразу попередила, що не буде називати, кого саме з відомих залицяльників вона має на увазі.

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«Один з чоловіків написав мені повідомлення, що хоче вразити мене гарним букетом на восьме березня, — розповіла дівчина. - Але, пише, у мене питання: якщо так станеться, ти мене відмітиш у сторіз?»

Інший залицяльник запросив Інну на концерт, а після того, як вона довгого очікувала на його приїзд, повідомив дівчині, що їхнє побачення не відбудеться.

«За двадцять хвилин до концерту написав, що, мабуть, не доля нам зустрітися, — була вражена дівчина. — Є таке слово „понторез“, для цих історій воно підходить. Але я вважаю, що краще хай я зараз це побачу, аніж потім».

Раніше стали відомі шокуючі подробиці стосунків Інна Бєлєнь з Холостяком Олександром Будьком.

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