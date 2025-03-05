В Україні подорожчали овочі, але не всі: ціни на що зросли найбільше

Цибуля на сьогоднішній день один з небагатьох овочів, які в Україні дешевшають. Водночас ціни на більшість інших овочів, особливо важливих для традиційних українських страв, зростають. Про це повідомляє портал East-fruit, за даними якого дорожчають білокачанна капуста, морква, помідори та болгарський перець. Всі ці продукти входять до борщового набору, що робить зростання цін на них особливо болючим.

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Так, білокачанна капуста подорожчала за останній тиждень лютого з 32−38 грн за кг у середньому до 35−40 гривень, морква — з 30 до 34 грн за кг. Ще помітніше зросли ціни на помідори та солодкий перець. Так, вартість томатів піднялася з 75−80 до 80−85 грн/кг, а перцю — з 130−145 до 145−170 грн/кг.

Щодо фруктів, то найдоступнішими продовжують залишатися яблука, ціна на які стабільна — від 23 до 35 гривень за кг. Загалом у більшості позицій ціни залишаються стабільними, винятком стали мандарини — зростання з 55−145 грн за кг до 65−145 грн, а також гранати — зростання з 95−115 до 110−115 грн.

Тим часом, крім цибулі, падають ціни на ще один важливий для салатів овоч.

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Фото pixabay

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