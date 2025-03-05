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В Україні подорожчали овочі, але не всі: ціни на що зросли найбільше

10:23 6 березня 2025
овочі

Цибуля на сьогоднішній день один з небагатьох овочів, які в Україні дешевшають. Водночас ціни на більшість інших овочів, особливо важливих для традиційних українських страв, зростають. Про це повідомляє портал East-fruit, за даними якого дорожчають білокачанна капуста, морква, помідори та болгарський перець. Всі ці продукти входять до борщового набору, що робить зростання цін на них особливо болючим.

Так, білокачанна капуста подорожчала за останній тиждень лютого з 32−38 грн за кг у середньому до 35−40 гривень, морква — з 30 до 34 грн за кг. Ще помітніше зросли ціни на помідори та солодкий перець. Так, вартість томатів піднялася з 75−80 до 80−85 грн/кг, а перцю — з 130−145 до 145−170 грн/кг.

Щодо фруктів, то найдоступнішими продовжують залишатися яблука, ціна на які стабільна — від 23 до 35 гривень за кг. Загалом у більшості позицій ціни залишаються стабільними, винятком стали мандарини — зростання з 55−145 грн за кг до 65−145 грн, а також гранати — зростання з 95−115 до 110−115 грн.

Тим часом, крім цибулі, падають ціни на ще один важливий для салатів овоч.

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Фото pixabay

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