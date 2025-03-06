Мир не може бути капітуляцією України: що сказав Макрон у телезверненні до нації

Президент Франції Еммануель Макрон, який наполіг на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом попри небажання останнього, 5 березня звернувся до нації, наголосивши на важливості підтримки України та зміцнення обороноздатності Європи. «Після повномасштабного вторгнення в Україну росія стала загрозою як для Франції, так і для всієї Європи», — заявив французький президент.

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«росія одночасно продовжує переозброюватися, витрачаючи на це понад 40% свого бюджету. До 2030 року вона планує ще більше збільшити свою армію, мати додатково 300 000 солдатів, 3 000 танків, 300 винищувачів. Хто ж може повірити, в цьому контексті, що сьогоднішня росія зупиниться на Україні? росія стала, на даний момент, на наступні роки загрозою для Франції та Європи», — наголосив Макрон.

З огляду на це Еммануель Макрон заявив, що відкриває дебати про захист союзників на європейському континенті французькими ядерними силами стримування.

Французський президент підкреслив також, що Україні потрібно допомагати, допоки вона не досягне домовленості про стійкий мир з гарантіями.

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«Мир не може бути капітуляцією України. Мир не може бути крахом України. Це також не може перетворитися на припинення вогню, яке було б надто крихким», — зазначив Макрон.

Президент Франції нагадав, що рф насправді вторглась до України не 2022 року, а 2014-го.

«Ми не можемо забувати, що росія почала вторгнення до України 2014 року і що ми тоді домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж росія не дотримувалася цього перемир’я і порушила ці угоди. І ми не можемо тепер вірити росії на слово», — заявив Макрон.

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На його думку, мир в Україні не змогли зберегти через відсутність твердих гарантій безпеки.

«Україна має право на мир і безпеку для себе, це наш інтерес і це інтерес безпеки європейського континенту. Це те, над чим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями», — додав президент Франції.

Макрон також оголосив про збільшення фінансування для закупівлі та виробництва озброєння в Європі. Він закликав готуватися і до можливих економічних викликів.

«Сполучені Штати можуть прийняти рішення про запровадження таких саме мит на європейські товари, як це було зроблено проти Канади і Мексики. Це незрозуміле рішення, як для американської економіки, так і для нашої, матиме наслідки для деяких наших галузей. Це додає складності моменту, але воно не залишиться без відповіді з нашого боку», — наголосив Макрон.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів у координації з їхніми збройними силами. Все для того, щоб замінити США, чия ядерна зброя зараз розміщена в Європі.

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