Джастін Тімберлейк відсвяткував особливий день після скасування свого концерту

Співак Джастін Тімберлейк відзначив 43-й день народження своєї дружини Джесіки Біл через чотири дні після того, як скасував концерт Columbus. Джастін опублікував у своєму інстаграмі чарівний кліп, на якому він і Джессіка танцюють під його мелодію Mirrors, пише geo.tv.

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«З днем народження. Мій найкращий друг. Моя кохана, — написав він. - Та, хто вірить у мене, коли я не вірю в себе… Та, хто змушує мене сміятися, як ніхто інший. Та, яка показала мені справжнє кохання. Я обожнюю тебе, моє серце… З днем народження, Джес!!!»

27 лютого Джастін скасував своє шоу в Колумбусі, штат Огайо, через хворобу.

«Друзі, у мене розбите серце. Я змушений скасувати шоу сьогодні ввечері, — написав він тоді в інстаграмі. — Я пішов на саундчек, борючись із грипом, і тепер він мене вразив».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Джастін Тімберлейк намагається повернути довіру дружини.

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Фото Instagram

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