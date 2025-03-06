Просто, дешево і дуже ефективно: відома городниця порадила, що підсіяти до моркви для гарного врожаю

Зовсім скоро городники розпочнуть свій сезон, зокрема висіваючи й моркву. І щоб захистити посадки від шкідників та бактерій у землі і в повітрі, доцільно вжити певних заходів. Не турбуйтеся — використання «хімії» не передбачено, говорить відома блогерка, яку в Мережі знають як «Городницю з Одеси».

ВІДЕО ДНЯ

Вона сама давно використовує цей метод для захисту грядок від блішки, попелиці, клопів та зараження грунту нематодами.

Все, що треба зробити — це посіяти по всьому периметру майбутньої грядки з морковою насіння чорнобривців. При цьому варто обирати саме низькорослі сорти чорнобривців, щоб вони не затінили та не заглушили моркву.

«Чорнобривці — то справжнє спасіння від морквяної та цибулевої мухи, тому що мають специфічний аромат завдяки своїм ефірним оліям. Він дезорієнтує мух, ускладнюючи пошук місць, придатних для відкладення яєць», — говорить городниця.

РЕКЛАМА

Окрім моркви, вона радить висівати «народні» квіти також поблизу грядок з цибулею, а також поруч з кущами смородини і агрусу — задля відлякування шкідливих метеликів.

Також «ФАКТИ» писали, які рослини будуть небажаними сусідами для грядок з морквою.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook