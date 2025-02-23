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Школа городника: якщо посадите ці рослини поряд з морквою — хорошого врожаю не чекайте

18:59 23 лютого 2025
Які культури не можна садити біля моркви на городі

Досвідчені городники, які раніше розповіли, що потрібно посіяти у березні, поділилися порадами про те, які рослини не варто садити поряд із морквою, пише На Пенсії.

За їхными словами, є рослина, яка може значно зіпсувати смак моркви. Так як морква дуже любить азот, тому поряд з нею не варто садити культури, які також потребують великої кількості азоту. Наприклад, аніс, кріп, петрушка та хрін можуть зробити моркву гіркою. А буряк, посаджений поруч із морквою, активно забирає поживні речовини, що позначається на врожаї моркви.

Ідеальним сусідом для моркви буде цибуля. Справа в тому, що ці рослини здатні захищати одна одну від шкідників. Морква допомагає відлякувати цибулеву муху, в той час як цибуля захищає коренеплід від морквяної мухи. Крім того, городники рекомендують саджати поруч із цибулею часник, томати, редис, а також горох та квасолю.

Раніше «ФАКТИ» писали, які культури не можна садити на городі на одній грядці, а також про те, чому садівники не рекомендують садити біля будинку популярну серед дачників рослину.

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