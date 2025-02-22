Просто «золоті дні»: відома городниця порадила, коли посіяти овочі у березні (відео)

Попри те, що ще лютий й погода зимова, дехто з аграріїв вже почав сіяти томати. Відома городниця з Одеси розповіла, які дні у березні можна, за місячним календарем, назвати «золотими» для посіву овочів.

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Жінка зазначила, що вже підготувала собі «посівну шпаргалку» на березень 2025 року.

За її словами, найкращий час для висівання томатів — 3 березня з до 12.37, а також 4 та 5 березня до 14:30. «Золотими» днями для томатів також будуть 7, 8,9 та 31 березня.

Кращі дні для висівання редиски, редьки дайкона та ріпи 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 та 27 березня.

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Кращі дати для висівання перців 3,4,5, 8, 9 та 31 березня.

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Моркву краще висівати 16, 17,18, 19, 22, 23 24 та 27 березня.

Найкращими днями для висівання баклажанів у березні будуть:

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Висівати буряк краще в наступні дати:

Для огірків підійдуть такі дні:

Для цибулі найкращими днями будуть:

Капусту активно висіваємо у такі дати:

Петрушку, кріп, селеру листову, салати, руколу, базилік та іншу зелень висіваємо у:

Цукіні та інші види баштанних можна посадити:

Дати для бобових підійдуть такі дати:

Нагадаємо, до кінця зими ще тиждень. Деяку розсаду ще можна встигнути посіяти у лютому, щоб вона раніше була готова до висаджування у ґрунт.

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