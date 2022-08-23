Володимир Остапчук вперше за півроку зміг побачитися з дітьми

Телеведучий Володимир Остапчук, який з початку російського вторгнення в Україну не бачився з дітьми, майже через півроку зміг обійняти 9-річну дочку Емілію та 4-річного сина Евана.

Задля цього Володимир перетнув океан. Телеведучий прилетів до Канади, куди на початку війни виїхала його колишня дружина Олена із дітьми. У Остапчука був запланований благодійний захід на підтримку України, заразом він побачився з донькою та сином.

Вони провели час у Торонто, відпочивали на озері Онтаріо. Сімейними кадрами Остапчук поділився в Інстаграм.

«Тут як море, тільки вода несолона», — поділився Володимир.

Нагадаємо, після розлучення Остапчук із колишньою дружиною продовжують публічно з'ясовувати стосунки. Володимир стверджує, що Олена не дає йому спілкуватись із дітьми. Та, у свою чергу, зазначає, що батько погано на них впливає. За рішенням суду Володимир може спілкуватися з Еваном та Емілією двічі на тиждень.

Після нещодавнього скандального інтерв'ю Олени з Канади Остапчук розкрив неприємні подробиці про її родину.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk

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