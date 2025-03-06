Комарницький, якого звинувачують у «кришуванні» схем у столиці, посварився зі «слугами», але Ткаченко також «в темі» — ЗМІ

Денис Комарницький, якого звинувачують у «кришуванні» корупційних схем у Києві, представляв інтерес Банкової. А для тиску на мера столиці Кличка влада задіяла обидва ключові важелі, які у неї були: призначила свого голову військової адміністрації Тимура Ткаченка й залучила силовиків НАБУ під керівництвом родича Ткаченка — Семена Кривоноса. Про це йдеться у розслідуванні «Дзеркала тижня» «Корупція в Києві. Хто замовив НАБУ бек-офіс Комарницького та до чого тут Банкова?».

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Приводом для розслідування стали обшуки на початку лютого в приміщеннях бізнес-центру IQ, які орендував Денис Комарницький.

«Комарницький — ексголова фракції Черновецького в Київраді, друг Миколи Тищенка — нардепа „Слуги народу“ та кума Єрмака. Починаючи з 2019 року, Комарницький вів для Тищенка виборчу кампанію до Ради, а також керував його штабом. І Тищенко після того, як переміг на окрузі Олександра Третьякова, очолював групу з близько 12 „слуг народу“ у Верховній Раді. Отже, Комарницький на старті угоди становив інтерес Банкової», — йдеться у розслідуванні.

Журналісти також нагадують скандал 2020 року, коли депутат Гео Лерос опублікував записи з кабінету Комарницького, які свідчили про те, що «Комарницький… став головним „смотрящим“ у галузі будівництва та комунального господарства столиці». Проте пізніше між Комарницьким і Банковою намітився розкол, пише видання.

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Начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко також «в темі», підкреслюється у розслідуванні.

«Банкова завела на посаду начальника військової адміністрації столиці Тимура Ткаченка. (Він же — „свояк“ директора НАБУ Семена Кривоноса та людина нового фаворита президента — віцепрем’єра Олексія Кулеби,. — прим. авт.) Новий начальник КМВА повністю в темі, оскільки свого часу був справним гвинтиком у системі столиці, очолюючи департамент благоустрою КМДА», — йдеться у матеріалі.

ZN.ua також розповідає деталі про людину, яка має опікуватися питаннями безпеки та оборони Києва.

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«Чинний голова КМВА, відповідальний за безпеку столиці, покинув її в момент повномасштабного вторгнення, осівши десь у Закарпатському „котлі“… й до середини квітня не повертався. Щодо корупції, з якою Ткаченко зібрався боротися, назвемо лише одне ім’я — Ігор Полозун. Нині це чинний голова Бучанської РДА, а колись — підручний Ткаченка в департаменті благоустрою КМДА, з допомогою якого той вирішував особисті питання. Що, за нашою інформацією, зафіксовано в оперативних матеріалах НАБУ. Успіхів, як то кажуть, на новій ниві», — пише автор матеріалу.

А для НАБУ, яке очолює родич Ткаченка Семен Кривонос, Київ був визначений пріоритетом в роботі, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого НАБУ провело обшуки в приміщеннях бізнес-центру IQ, які орендує бізнесмен Денис Комарницький. Також повідомлялося, що під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами низки народних депутатів партії «Слуга народу».

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