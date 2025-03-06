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«Повинні захищатися»: ще одна країна через війну в Україні суттєво збільшує витрати на оборону

16:24 7 березня 2025
Петр Фіала

Уряд Чехії вирішив суттєво збільшити витрати на оборону до 2030 року. Замість нинішніх 2 відсотків на цю сферу буде витрачатися 3 відсотки валового внутрішнього продукту. Про це заявив ліберально-консервативний глава уряду Петр Фіала після засідання Кабінету міністрів, пише n-tv.de.

Такого результату планується досягти шляхом щорічного збільшення оборонного бюджету на 0,2 відсотка.

«Це показує нашим партнерам, що вони можуть на нас розраховувати», — повідомив Петр Фіала.

Він додав, що таке рішення спричинене війною в Україні та змінами в міжнародному порядку.

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«Ми повинні бути готові захищатися», — підкреслює Фіала.

Додамо, що Чехія є членом НАТО з 1999 року. Нині тут планують закупівлю систем ППО, німецьких основних бойових танків Leopard і шведських БМП CV90.

Раніше повідомлялося, що Європа розглядає передачу Україні «секретної зброї».

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