Президент Чеської Республіки Петро Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, один з найбільш рішучих прихильників України у війні з росією, вважає, що українцям та їхнім прихильникам настав час «подивитися у вічі реальності», пише The New York Times.

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«Найбільш вірогідним результатом війни, — сказав він, — буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Але це „тимчасово“ може тривати роками».

Ні Україна, ні росія, за словами пана Павела, не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей. Для України це повернення всієї території, включно з Кримом, захопленого москвою у 2014 році. Для росії — це вимога, щоб Україна офіційно передала землі, на які претендує москва, включаючи чотири регіони, які лише частково контролюються російськими військами.

«Говорити про поразку України чи поразку росії — цього просто не станеться, — сказав пан Павел в інтерв’ю у своєму офісі в Празькому граді. — Тому кінець буде десь посередині».

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Як заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Monde у липні, питання про те, чи варто відмовлятися від території, є «дуже, дуже складним».

«Всі наші союзники, включаючи найближчих, які завжди на нашому боці і завжди проти російської агресії, сказали, що „росія має бути присутня“ на переговорах про врегулювання, запланованих на листопад, — сказав він. — Не може бути кінця війни без однієї зі сторін».

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Пан Павел назвав «нісенітницею» наполегливі заклики популістських лідерів, таких як Віктор Орбан, до України негайно просити про мир і припинити виснажувати ресурси ЄС, які краще витратити на внутрішні потреби Європи.

Але, за його словами, українці повинні «реалістично оцінювати підтримку, яку вони можуть отримати» від союзників. Чеська Республіка, разом із Польщею та країнами Балтії, була особливо рішучою прихильницею України, але зіткнулася зі зростаючим громадським тиском, щоб обмежити таку допомогу та підштовхнути Україну до угоди з росією, йдеться у статті.

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«Це питання пов'язане з популізмом, — сказав Петро Павел. — Легко сказати: «Давайте припинимо надавати Україні зброю і боєприпаси, і тоді мир прийде сам собою».

Він додав, що «як людина з певним досвідом у сфері оборони і безпеки, а також зі знанням росії, я знаю, що мир не настане від заяви України про те, що вона припинить воювати». росія, за його словами, «не припинить свою агресію».

Раніше «ФАКТИ» писали про задум кремлівського диктатора цілодобово бити по Україні ракетами та дронами.

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