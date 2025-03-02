Серце кухні: Марта Стюарт порадила, як правильно мити холодильник

В той час як українські господині люблять користуватися у побуті порадами Лесюлі-чистюлі, Марини Жукової чи Олени Матвєєвої за кордоном популярні інші експертки з чистоти.

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Зокрема, Марта Стюарт — жінка, яка пройшла шлях від блогерки-домогосподарки до власниці медіа-імперії.

В основі книг і телешоу Марти — поради для господинь, які допомагають робити житло затишним і красивим з прикладенням мінімуму зусиль. Зокрема, в одній із статей Марта розповідає, як краще мити холодильник. Її переклад приводить виданням ТСН.

Як часто потрібно мити холодильник

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Регулярний догляд за холодильником — це запорука чистоти, свіжості та здоров'я вашої родини. Важливо проводити легке прибирання раз на тиждень, протирати полички та перевіряти продукти на свіжість. Однак ретельне очищення потрібно проводити щонайменше раз на три місяці.

Переповнений холодильник може спричинити не тільки хаос, а й порушення циркуляції повітря, а це вплине на якість зберігання їжі. Забуті залишки їжі можуть зіпсуватися та стати джерелом неприємного запаху. Тож важливо стежити за тим, щоб холодильник завжди був охайним і впорядкованим.

Що потрібно для миття холодильника

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Перед тим як розпочати прибирання, переконайтеся, що у вас є всі необхідні засоби:

серветки з мікрофібри

губка

харчова сода

дистильований білий оцет

розпилювач

стара зубна щітка

мийний засіб для посуду

ватні палички

Як проводити щотижневе очищення

Щотижневе чищення допоможе уникнути накопичення плям, забруднень і неприємного запаху. Воно займає мінімум часу, зате значно полегшує генеральне прибирання.

Вийміть всі продукти.

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Протріть серветкою з мікрофібри всі крихти та залишки їжі.

Зробіть очищувальну пасту з рівних частин харчової соди та білого оцту, нанесіть її на плями та залиште на 5 хв.

Протріть плями вологою губкою.

Приготуйте мильний розчин (гаряча вода та кілька крапель засобу для миття посуду). Протріть всі полиці та внутрішні стінки холодильника губкою, змоченою у розчині.

Видаліть залишки мила вологою серветкою.

Протріть зовнішню поверхню холодильника, зокрема ручку, використовуйте засіб, безпечний для матеріалу.

Ретельне очищення холодильника

Генеральне миття холодильника варто проводити кожні три місяці. Це допоможе позбутися застарілих забруднень і забезпечити ідеальну гігієну.

Вийміть всі продукти. Швидкопсувні продукти тимчасово зберігайте у морозильній камері чи термосумці.

Перевірте термін придатності всіх продуктів. Викиньте зіпсовані чи підозрілі.

Вийміть всі полиці та ящики.

Замочіть їх у мильному розчині, протріть губкою, промийте та висушіть.

Очистіть внутрішні стінки розчином оцту та води (1:1), використовуйте розпилювач.

Для важкодоступних місць використовуйте стару зубну щітку чи ватні палички.

Витріть насухо всі поверхні серветкою з мікрофібри.

Очистіть зовнішню поверхню, включно з ручками, гумовими прокладками та вентиляційними отворами.

Не забудьте про охолоджувальні котушки. Вони накопичують пил, а це може вплинути на енергоефективність. Раз на рік очищуйте їх пилотягом або спеціальною щіткою.

Після висихання поверніть усі полиці та продукти на місце.

Як усунути неприємні запахи

Навіть після очищення іноді у холодильнику залишаються небажані запахи. Щоб позбутися їх:

поставте у холодильник миску з харчовою содою чи деревним вугіллям — вони чудово вбирають запахи.

періодично оновлюйте цей природний поглинач.

не зберігайте відкриті продукти без упаковання — використовуйте контейнери чи харчову плівку.

Як підтримувати холодильник у чистоті

Щоб холодильник залишався свіжим і охайним між генеральними прибираннями, дотримуйтеся кількох простих правил:

одразу прибирайте розливи;

раз на тиждень перевіряйте продукти на свіжість;

розміщуйте продукти правильно. Молочні продукти краще зберігати на середній полиці, м’ясо — внизу, а фрукти та овочі — в спеціальних відділеннях.

Організуйте простір. Використовуйте контейнери та підписуйте їх.

«Догляд за холодильником — це не лише питання чистоти, а й турбота про здоров’я вашої родини. Адже чистий холодильник — це свіжа їжа, відсутність неприємних запахів і комфортне користування. Приділяйте своєму холодильнику трохи уваги — і він служитиме вам довгі роки», — резюмує Марта.

Також варто дізнатися, чому в холодильник іноді варто ставити блюдце з горілкою, а також класти светр, джинси та інші речі.

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