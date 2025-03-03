Меган Маркл звинуватили в плагіаті: до чого тут Памела Андерсон

Майбутнє шоу Меган Маркл на Netflix «З любов’ю, Меган» викликало суперечки ще до прем’єри 4 березня. Користувачі соціальних мереж стверджують, що воно дуже нагадує шоу Памели Андерсон «Готуємо з любов’ю». Тепер герцогиню Сассекську звинувачують у відсутності оригінальності, пише livemint.com.

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У фільмі «З любов’ю, Меган» Маркл можна побачити в маєтку в Каліфорнії, де вона ділиться порадами щодо приготування їжі, садівництва та планування заходів. Однак глядачі швидко помітили разючу схожість з анонсованим на початку 2023 року фільмом Памели Андерсон «Готуємо з любов’ю».

У цих двох шоу є однакові візуальні ефекти, прогулянки садами, вибір свіжих продуктів, приготування їжі з шеф-кухарями та спілкування з коханими. Навіть діалоги звучать схоже. Памела каже: «Я завжди хотіла підняти речі на інший рівень». Меган каже: «Мені завжди подобалося брати щось звичайне й підіймати це на новий рівень». Обидві наголошують на вивченні думок експертів, що ще більше посилює схожість.

Найбільше критики викликає назва, оскільки в обох шоу є фраза «З любов’ю». Багато хто вважає, що це говорить про навмисну схожість.

Це не перший випадок, коли дружину принца Гаррі звинувачують у плагіаті. Спостерігачі відзначили схожість між «З любов’ю, Меган» і «Кухнею Емми» — кулінарним шоу маркізи Бата Емми Веймут.

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Деякі навіть ставлять питання, чому Netflix не помітив схожості з шоу Памели Андерсон. У той час, як критики звинувачують Меган у копіюванні, її прихильники стверджують, що схожість може бути випадковою через збіг часу виробництва.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл найняли відомих піарників перед запуском своїх проєктів.

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Фото: скриншот відео з соцмережі

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