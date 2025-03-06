«Я просто хочу підняти келих за вас»: Меган Маркл відсвяткувала своє повернення до акторства

Меган Маркл, яку нещодавно звинуватили в плагіаті, відсвяткувала свіжу «главу» у своєму новому шоу на Netflix у коментарях, які дехто назвав «копанням у королівській родині». Герцогиня Сассекська посідає центральне місце в новому восьмисерійному серіалі під назвою «З любов’ю, Меган», який дає глядачам можливість подивитися, як вона живе разом з принцом Гаррі та двома їхніми дітьми, Арчі й Лілібет, пише independent.co.uk.

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Він з’являється в рамках угоди пари на 100 мільйонів фунтів стерлінгів з Netflix та слідує за документальним серіалом «Гаррі та Меган», який в день запуску шоу в грудні 2022 року переглянули понад 2,4 мільйона осіб.

Маркл, яка знялася також в телешоу «Костюми», зупинила свою кар'єру в індустрії розваг після того, як вийшла заміж за принца Гаррі в травні 2018 року.

Однак подружжя поступово повертається в центр уваги громадськості після того, як покинули посаду старших членів королівської сім’ї та переїхали до Лос-Анджелеса в січні 2020 року.

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Здається, Маркл згадала про це в останньому епізоді серіалу, де вона виступає з промовою перед друзями та родиною, зокрема Гаррі та її матір’ю Дорою Регланд.

«Я просто хочу підняти келих за вас, — сказала вона. — Здається, що це новий розділ, я дуже рада, що можу поділитися цим… Тож я просто дякую вам за всю любов і підтримку».

Документальний фільм вийшов через три роки після того, як Spotify відмовився від подкасту Archetypes колишньої акторки, який був випущений після вигідної трирічної угоди з гігантом потокового мовлення.

У рамках угоди, вартість якої оцінювалася приблизно у 18 мільйонів фунтів стерлінгів, дует планував розміщувати та виробляти численні подкасти, але Archetypes не було продовжено на другу серію, і їхня угода була припинена — керівник відділу інновацій та монетизації подкастів Spotify Білл Сіммонс пізніше назвав пару «шахраями».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл найняли відомих піарників перед запуском своїх проєктів.

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