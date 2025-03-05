Частина нашої історії кохання: Меган Маркл поділилась, чому вона любить свій титул

Колишня акторка стала герцогинею Сассекською після того, як у 2018 році вийшла заміж за принца Гаррі і опинилась британській королівській сім’ї. У новому інтерв’ю журналу People напередодні виходу її нового серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» і запуску свого лайфстайл-бренду «Як завжди» Меган Маркл сказала, що не передбачала, наскільки прив’яжеться до імені Сассекс, поки у неї не народилися діти від Гаррі, пише Independent.

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«Це наша спільне ім’я як сім’ї, і, мабуть, я не усвідомлювала, яке значення це матиме для мене, поки у нас не народилися діти, — сказала вона. — Мені подобається, що Арчі, Лілі, і ми з Гаррі — всі разом. Це дуже багато значить для мене. Ім'я Сассекс є частиною нашої історії кохання».

Шоу Меган на Netflix вийшло 4 березня, на додаток до її бренду, який раніше називався American Riviera Orchard.

Відповідно до нової заявки на торговельну марку, бренд стилю життя пропонуватиме суміші для печива та млинців та іншої різноманітної випічки.

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Про зміну назви бренду було оголошено у дописі в Instagram від 18 лютого, у якому Меган написала: «Я рада представити вам As Ever — бренд, який я створила і вклала в нього своє серце».

«Цей новий розділ є продовженням того, що завжди було мовою моєї любові, чудово переплітаючи все, чим я дорожу, — їжу, садівництво, розваги, продуманий спосіб життя та пошук радості в повсякденному житті, — додала вона. — Я продовжуватиму ділитися з вами закулісними ласими шматочками, поки ми наближаємося до запуску, і я не можу дочекатися, поки ви отримаєте все, що ми створили. Посилаю багато любові…»

Нагадаємо, що Меган звинувачують у відсутності оригінальності, якщо не у плагіаті.

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