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Україна

На передову окупанти направили танки, які оснастили новим захистом: чому він не допоможе

20:34 7 березня 2025
Т-72Б3

Окупанти продовжують хвалитися технікою, яка виявляється придатною більше на піар та знищується ЗСУ. На цей раз йдеться про танки Т-72Б3 зразка 2024 року, на які були встановлені нові елементи бронезахисту.

Так, окупанти показали відео ешелону танків Т-72Б3, що прямують кудись на передову. Йдеться про техніку, яка була покращена з урахуванням досвіду бойових дій. Однак насправді танки мають серйозні недоліки, добре відомі ЗСУ.

Як повідомляє Telegram-канал «Танки. Історія та сучасність», суть покращення танків зразка 2024 року полягає в тому, що танки стали оснащувати елементами динамічного захисту «Релікт». Остання є металевими блоками з вибухівкою, які кріпляться на танку і при попаданні повинні вибухнути, знищуючи ракету або снаряд і не даючи їм пробити броню танка.

Насправді ж «Релікт» має серйозний недолік — товсті броньові ребра між осередками динамічного захисту деформовані через потужний бічний фугасний вплив. Іншими словами, попадання снаряда або ракети в один блок захисту викликає вибух або вихід з ладу відразу кількох сусідніх блоків без прямого влучення в них, роблячи танк «лисим» навіть без прямого влучення. В результаті наступний приліт у пошкоджений елемент захисту проб'є броню танка і виведе його з ладу.

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«Ймовірно, конструкція ДЗ „Релікт“ не забезпечує необхідної живучості, і проблема протидії засобам ураження вирішена екстенсивним шляхом — просто збільшенням тротилового еквівалента вибухівки, що підривається», — написав Telegram-канал «Танки. Історія та сучасність».

Тим часом у Криму була помічена вежа катера на вантажівці, яку, схоже, окупанти хочуть використовувати як засіб ППО. Правда в такому разі поцілити з нього будь-куди можна буде хіба що дивом.

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