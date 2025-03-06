У США розповіли, як Зеленський налагодив стосунки з Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно заявив, що не треба підлещуватися до путіна, запропонував президенту України Володимиру Зеленському повернутися до Білого дому, щоб налагодити стосунки з Дональдом Трампом. За словами британського чиновника, знайомого з перебігом дискусії, ця ідея була відкинута обома сторонами, які дійшли висновку, що було б краще дати пристрастям охолонути. Але це був початок п'яти днів підштовхування та порад з боку Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона, які сказали Зеленському, що він повинен змінити свій підхід до президента США. Про це повідомили британські та французькі чиновники на умовах анонімності, пише The New York Times.

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Після розмови з обома лідерами у вівторок Володимир Зеленський зробив значну корекцію курсу, на яку пішли багато світових лідерів, намагаючись схилити на свій бік Трампа: він щедро хвалив і дякував за допомогу, яку Америка надала Україні у її військових зусиллях.

Він також намагався заспокоїти безпідставні заяви американського президента про те, що Зеленський не хоче миру, і навіть окреслив конкретні кроки, які можуть бути зроблені на шляху до врегулювання — наприклад, припинення ракетних ударів.

«Україна «готова працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти миру, який буде тривалим», — написав президент України у мережі X.

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«Я думаю, що Зеленський зрозумів, що йому потрібно змінити свою тактику щодо Трампа відповідно до світогляду Трампа, — сказав Олександр Мережко, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України. — За Мак'явеллі, якщо ти не лев у політиці, як Трамп, ти маєш бути лисицею. Щоб заручитися підтримкою Трампа, потрібно поводитися так, ніби ви перебуваєте під його захистом, а він — хрещений батько, яким ви захоплюєтеся й на якого ви рівняєтеся. Трамп не терпить тих, хто намагається поводитися так, ніби вони рівні з ним».

Виступаючи в Конгресі у вівторок ввечері, Дональд Трамп, здавалося, сяяв, коли описував роботу із Зеленським і висловлював йому подяку. Він сказав, що отримав листа від президента України, в якому той написав, що серйозно налаштований на мирне врегулювання.

За словами високопосадовця, близького до Макрона, французька команда навіть тісно співпрацювала з українськими посадовцями над мовою заяви. За словами співрозмовника, була співпраця щодо всіх деталей.

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Не секрет, що лестощі — це шлях до прихильності пана Трампа. Але ще невідомо, наскільки успішною буде ця стратегія навіть для лідерів, з якими Трамп, схоже, ладнає, як, наприклад, з Макроном.

До кінця свого першого терміну пан Трамп зіпсував стосунки з кількома лідерами, з якими він починав у хороших відносинах, зокрема з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Суперечки щодо його торговельної політики та відраза до альянсів перекреслили будь-яке порозуміння, яке лідери намагалися розвивати.

Зневага Трампа до Зеленського була очевидною в тоні, яким він та віцепрезидент Джей Ді Венс спілкувалися з українським лідером в Овальному кабінеті.

Трампа оточують люди, включно з його сином Дональдом Трампом-молодшим та Ілоном Маском, які зазвичай відкрито висловлюють глибоку, майже особисту, ненависть до Зеленського. Водночас вони висувають тези кремля.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у телезверненні до нації Макрон сказав, що мир не може бути капітуляцією України.

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